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Масвидаль: Конор явно употреблял какие-то мощные вещества

Масвидаль: Конор явно употреблял какие-то мощные вещества
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе кубинец Хорхе Масвидаль заявил, что популярный ирландский боец Конор Макгрегор употреблял запрещённые вещества в период своего отсутствия в октагоне.

«И Майкл, и Конор стараются поскорее покинуть клетку, так что вопрос в том, кто из них первый сломается. Кроме того, есть вопрос и в том, насколько сильно нахимичен Конор? Этому ублюдку пришлось долго ждать ухода USADA, чтобы вернуться в октагон и конкурировать с нами. А в это время все мы тренировались и нас тестировали на запрещённые вещества. Конор явно употреблял какие-то мощные вещества, судя по тому, что мы видели в фильме», — приводит слова Хорхе портал Bloody Elbow.

Ранее Дастин Порье дал прогноз на бой Макгрегор — Чендлер.

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