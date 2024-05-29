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Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева в бою c Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом Ислама Махачева в бою c Дастином Порье
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Российский боец UFC Ислам Махачев подтвердил, что экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет его секундантом в титульном поединке против американца Дастина Порье.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

«Орёл приземлился в Джерси, он будет в моем углу. И, честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг», — сказал Махачев на видео, опубликованном в социальных сетях UFC.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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