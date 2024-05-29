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Глава RCC: уже сомневаюсь, что бой Сульянова и Бадаева возможен

Глава RCC: уже сомневаюсь, что бой Сульянова и Бадаева возможен
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Глава RCC Николай Клименко высказался о вероятности организации боя между вице-президентом ACA Асланбеком Бадаевым и главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

«Наблюдаю за этой историей. Мы видим, как быстро реагирует Асланбек Бадаев, и в принципе организатор. В этот же день ребята подписали контракты, за исключением Анатолия. Все ждут, и время идёт. Я реально уже сомневаюсь, что этот бой в принципе возможен», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В феврале 2024 года стало известно, что президент Hardcore FC Анатолий Сульянов и вице-президент ACA Асланбек Бадаев проведут схватку по грэпплингу, вырученные средства от которой Сульянов пообещал отправить на благотворительность. Позднее Сульянов сообщил, что хотел бы получить за этот бой 30 млн рублей.

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