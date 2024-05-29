Клименко: Минеев потерял возможность заканчивать бои досрочно

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал текущую форму российского бойца смешанного стиля Владимира Минеева.

«Видно, что Минеев, наверное, сейчас не в лучшей форме даже в своей родной дисциплине. Как-то потерял, что ли, возможность заканчивать бои досрочно. Может быть, дело в новой весовой категории, но я не сказал бы, что был очень сильный соперник. Уверенная, для меня, победа Минеева и ожидаемая, поэтому надеюсь, он будет в лучшей форме на поединок с Иваном Штырковым», — сказал Клименко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

28 апреля Владимир Минеев победил Константина Глухова на турнире по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО в Ульяновске. По итогам пятираундового противостояния судьи единогласным решением отдали победу Минееву (50-45, 50-45, 50-45).