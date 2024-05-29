Джефф Монсон объяснил причины своего решения об отказе от американского гражданства

Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал о причинах принятого им решения отказаться от гражданства США.

«Когда я взглянул на конфликт на Украине другими глазами, посетил регион лично, увидел смерть, причиной которой являются США и их поддержка Украины, когда я прочувствовал это всё… Я понимаю, что не могу быть гражданином этой страны.

Здесь мало просто сказать, что я не поддерживаю это. Здесь нужны решительные действия, и я никоим образом не хочу быть частью этого. Так жалею ли я об отказе от американского гражданства? Нет, но мне, конечно, грустно от того, что я не могу увидеться со своими детьми», — приводит слова Монсона «РИА Новости».

53-летний Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. В 2023 году спортсмен оформил отказ от американского гражданства.