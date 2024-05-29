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Биспинг: резюме Порье даст прикурить послужному списку Махачева

Биспинг: резюме Порье даст прикурить послужному списку Махачева
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье, который состоится 2 июня на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

«Резюме Порье даст прикурить послужному списку Махачева. И это звучит так, будто я проявляю неуважение к Исламу. Но он подрался с Бобби Грином перед боем с Оливейрой. И дважды подрался с Волкановски.

Если же говорить о Порье, это безумие… Два боя с Максом Холлоуэем, Эдди Альварес, Джастин Гэтжи, Энтони Петтис, трижды Конор Макгрегор, Джим Миллер, Дэн Хукер, Оливейра, Чендлер, снова Гэтжи и Бенуа Сен-Дени. Он дрался с более крутыми парнями. Однако Ислам побил Оливейру, чего Дастин сделать не смог», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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