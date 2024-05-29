Бивол: моя подготовка не зависит от соперника, я всегда тренируюсь на пределе

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, повлияла ли на его подготовку замена соотечественника Артура Бетербиева на малоизвестного ливийского боксёра Малика Зинада (22-0, 16 KO).

«Моя подготовка никогда не меняется, будь моим соперником Зинад или Бетербиев. Это не имеет значения, я всегда тренируюсь на пределе.

Я не знаю, что ожидать от соперника. Может быть, он проснётся и подумает: «Хорошо, я сделаю всё возможное». И я должен быть готов к этому. Я не знаю, что у него голове, я всегда должен быть готов. Я – чемпион, люди получают шанс. Поэтому я всегда тренируюсь усердно», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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