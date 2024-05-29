Альберт Батыргазиев сразится за временный титул WBA 12 июля

Победитель Олимпиады-2020 россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, 7 KO) сразится за временный титул WBA во втором полулёгком весе (до 59 кг) 12 июля в подмосковном Серпухове.

Соперником Батыргазиева станет ирландский боксёр Джоно Кэрролл (24-2-1, 7 KO), поединок пройдёт в рамках турнира серии «Ночь чемпионов IBA».

В последний раз Батыргазиев боксировал в декабре в Дубае, когда победил единогласным решением судей призёра Олимпийских игр и трёхкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

Последний официальный бой Кэрролла состоялся в марте в Дубае, когда он единогласным решением судей победил колумбийца Мигеля Марриагу. У ирландца уже был опыт проведения чемпионского боя – в марте 2019 года Кэрролл единогласным решением судей уступил американцу Тевину Фармеру в поединке за титул IBF.

В рейтинге WBA во втором полулёгком весе Батыргазиев располагается на девятой строчке, Кэрролл – на второй.

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