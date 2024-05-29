«Это большая наука». Махачев рассказал, как изменил карьеру после боя с Царукяном

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как изменил свою карьеру после поединка с соотечественником Арманом Царукяном, состоявшегося в апреле 2019 года.

«У нас такая история до боя была, мы просто не нашли халяльной еды, мы поели рыбы… И это большой, большой опыт в моей карьере… Как надо восстанавливаться, что можно кушать, что нельзя, после этого я стал аккуратнее.

Мы с диетологом работаем до турнира и отпускаем его, когда вес гоняем. Мы знаем, как восстанавливаться, аккуратно, нужно потихоньку восстанавливаться, потому что организм долгое время питался по-другому и получил стресс. Это тоже большая наука», — сказал Махачев в интервью UFC Eurasia.

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