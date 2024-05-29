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Бенавидес объяснил, почему шансы Бетербиева победить Бивола уменьшаются

Бенавидес объяснил, почему шансы Бетербиева победить Бивола уменьшаются
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес считает, что возраст может стать причиной поражения российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Бетербиев не становится моложе и при этом продолжает тренироваться изо всех сил. Он работает с большим весом, возможно, именно это его и замедляет.

Его шансы победить Бивола становятся всё меньше и меньше. Хотя мне не хочется говорить о том, что люди могут и чего они не могут сделать. Я просто жду. Если я сделаю свою работу в бою против Гвоздика, это позволит мне встретиться с победителем этого боя», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

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