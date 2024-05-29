Бенавидес объяснил, почему шансы Бетербиева победить Бивола уменьшаются

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес считает, что возраст может стать причиной поражения российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Бетербиев не становится моложе и при этом продолжает тренироваться изо всех сил. Он работает с большим весом, возможно, именно это его и замедляет.

Его шансы победить Бивола становятся всё меньше и меньше. Хотя мне не хочется говорить о том, что люди могут и чего они не могут сделать. Я просто жду. Если я сделаю свою работу в бою против Гвоздика, это позволит мне встретиться с победителем этого боя», — приводит слова Бенавидеса BoxingScene.

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