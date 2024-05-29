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Названа дата реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

Названа дата реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри
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Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (22-0, 14 KO) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO) запланирован на 21 декабря.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся 19 мая и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира. В супертяжёлом весе выступает с 2019 года и имеет на своём счету пять побед и ни одного поражения.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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