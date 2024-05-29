Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил, почему не стал смотреть бой Усика и Фьюри

Бивол ответил, почему не стал смотреть бой Усика и Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассказывая о своей подготовке к выступлениям, признался, что намеренно не смотрит боксёрские поединки в тренировочном лагере.

«Бой Канело и Мунгии? Я не смотрел их бой, по правде говоря. Когда я прохожу подготовку, то сосредотачиваюсь на своём сопернике, и я не хочу зазря растрачивать время, энергию и эмоции. Я даже не смотрел бой Усика и Фьюри. Я смотрел только нарезку, клипы. Когда вы смотрите бои, вы растрачиваете энергию, со мной происходит так, и я не хочу этого», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112) и объединил все четыре основных титула в дивизионе, став абсолютным чемпионом во второй весовой категории.

Материалы по теме
Названа дата реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

Бой Фьюри — Усик: история конфликта

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android