Бивол ответил, почему не стал смотреть бой Усика и Фьюри

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассказывая о своей подготовке к выступлениям, признался, что намеренно не смотрит боксёрские поединки в тренировочном лагере.

«Бой Канело и Мунгии? Я не смотрел их бой, по правде говоря. Когда я прохожу подготовку, то сосредотачиваюсь на своём сопернике, и я не хочу зазря растрачивать время, энергию и эмоции. Я даже не смотрел бой Усика и Фьюри. Я смотрел только нарезку, клипы. Когда вы смотрите бои, вы растрачиваете энергию, со мной происходит так, и я не хочу этого», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112) и объединил все четыре основных титула в дивизионе, став абсолютным чемпионом во второй весовой категории.

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