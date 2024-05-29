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Джек Делла Маддалена снялся с турнира UFC 305

Джек Делла Маддалена снялся с турнира UFC 305
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Австралийский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Джек Делла Маддалена (17-2) снялся с турнира UFC 305, который состоится 18 августа в Перте (Австралия). Об этом боец сообщил в социальных сетях.

По словам Маддалены, у него начались осложнения после операции, и ему придётся продолжить лечение.

Джеку Делла Маддалене 27 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на счету Маддалены в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

В своём последнем бою на турнире UFC 299 в марте Маддалена нокаутировал в третьем раунде бывшего претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

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