Дмитрий Бивол — Малик Зинад: дата и время боя, где смотреть

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский вечер, в рамках которого чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) проведёт защиту титула против ливийца Малика Зинада (22-0, 16 KO).

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в 2017-м стал чемпионом WBA, после чего провёл 11 защит титула, одержав победы над такими бойцами как Салливан Баррера, Жан Паскаль, Джо Смит, Сауль Альварес и Хильберто Рамирес.

Малику Зинаду 30 лет. Ливиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году, и поединок с Биволом станет для него первым чемпионским противостоянием в карьере.

Трансляция турнира в Саудовской Аравии будет доступна на стриминге DAZN, начало – в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивол – Зинад.

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