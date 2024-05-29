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Дмитрий Бивол назвал трёх лучших боксёров мира

Дмитрий Бивол назвал трёх лучших боксёров мира
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол назвал, по его мнению, трёх лучших действующих боксёров мира.

«Кто входит в тройку лучших pound-for-pound сейчас? Усик, Кроуфорд и, вероятно, Иноуэ. Где нахожусь я? Чтобы включить в этот список себя, мне нужно следить за многими бойцами. Я этого не делаю», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Отметим, что все трое боксёров являются абсолютными чемпионами мира в двух весовых категориях. Иноуэ покорил легчайший (до 53,5 кг) и второй легчайший вес (до 55,3 кг), Кроуфорд – первый полусредний (до 63,5 кг) и полусредний (до 66,7 кг), Усик – первый тяжёлый (до 90,7 кг) и супертяжёлый.

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