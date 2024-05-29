Бывший тренер Фьюри: всегда говорил, что Усик — великолепный боец

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал его поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Как по мне, это был хороший поединок. Тайсон сделал всё, что мог, о большем и нельзя просить. Усик исключительный чемпион. Я всегда говорил, что этот парень — великолепный боец. Он лучший, с кем встречался Тайсон, без сомнений.

Это был близкий бой с переходящей инициативой. И что такое поражение в данном случае? Они оба в порядке, им обоим хорошо заплатили, возвращайся и отквитай своё поражение», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Red October.

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