Дастин Порье получил кастомные шорты, в которых будет драться с Исламом Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выступит в поединке с действующим обладателем титула UFC в дивизионе до 70 кг россиянином Исламом Махачевым в кастомных шортах, которые были изготовлены специально для него.

Фото: UFC Store

Фото: UFC Store

Фото: UFC Store

Фото: Из социальных сетей Дастина Порье

Фото: Из социальных сетей Дастина Порье

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.