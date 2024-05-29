Дастин Порье получил кастомные шорты, в которых будет драться с Исламом Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выступит в поединке с действующим обладателем титула UFC в дивизионе до 70 кг россиянином Исламом Махачевым в кастомных шортах, которые были изготовлены специально для него.
Фото: UFC Store
Фото: UFC Store
Фото: UFC Store
Фото: Из социальных сетей Дастина Порье
Фото: Из социальных сетей Дастина Порье
Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.