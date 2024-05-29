«Вы увидите настоящего Алекса, гарантирую». Волкановски — о возможном реванше с Топурией

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски заявил, что в реванше с действующим чемпионом UFC в категории до 66 кг Илией Топурией он будет «лучшей версией» себя.

«В следующий раз, когда я выйду в октагон, вы увидите того же Волка, которого видели всегда. Там не будет робкого Волка. Вы увидите настоящего Алекса, я вам это гарантирую. Давайте посмотрим, сможет ли Илия справиться с ним. Я хочу, чтобы он подрался с лучшей версией меня», — сказал Волкановски в интервью на YouTube-канале The AllStar.

Напомним, поединок между Волкановски и Топурией состоялся на турнире UFC 298. Илия победил нокаутом во втором раунде.