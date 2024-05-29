Ник Диаз вернётся в октагон на турнире UFC Fight NIght, который состоится в Абу-Даби

Бывший чемпион Strikforce и экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Ник Диаз проведёт следующий поединок против топового бразильского бойца Висенте Луке на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 августа. Об этом сообщил Дана Уайт в своих социальных сетях.

Их поединок будет идти пять раундов.

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 25 сентября 2021 года на турнире UFC 266, Ник Диаз встретился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Робби Лоулером. Тогда победу одержал Лоулер техническим нокаутом в конце третьего раунда. В своём рекорде Диаз имеет 26 побед, 10 поражений, а также два поединка были признаны несостоявшимися.

Висенте Луке, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC on ESPN 54, который состоялся 30 марта. Тогда он проиграл американцу Хоакину Бакли техническим нокаутом во втором раунде.