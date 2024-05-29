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Официально анонсирован следующий бой Тони Фергюсона

Официально анонсирован следующий бой Тони Фергюсона
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Тони Фергюсон проведёт следующий поединок против американского бойца Майкла Кьезы на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа. Об этом сообщил Дана Уайт в своих социальных сетях.

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296, Тони Фергюсон встретился с англичанином Пэдди Пимблеттом. Бой завершился победой Пимблетта единогласным решением судей. Для Фергюсона это поражение стало седьмым подряд. В своём рекорде Тони имеет 26 побед и 10 поражений.

Майкл Кьеза, в свою очередь, в последнем поединке встретился с Кевином Холландом на турнире UFC 291, который состоялся в июле 2023 года. Бой завершился победой Кевина удушающим приёмом в первом раунде.

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