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Дана Уайт сказал, кто станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе

Дана Уайт сказал, кто станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе
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Президент UFC Дана Уайт сообщил в своих социальных сетях, что победитель в поединке Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова станет следующим претендентом на титул UFC в легчайшем весе.

Напомним, поединок между Кори Сэндхагеном и Умаром Нурмагомедовым станет главным на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа.

Ранее бойцы уже должны были встретиться на турнире UFC on ESPN 50. Однако Умар травмировался и был вынужден сняться с поединка. На замену ему вышел американец Роб Фонт, которого Сэндхаген победил единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов в последнем поединке встретился с казахом Бекзатом Алмаханом на турнире UFC Fight Night 238. Умар победил единогласным решением судей.

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