Стал известен следующий оппонент Дейвисона Фигейреду. Это экс-претендент на титул UFC

Бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду проведёт следующий поединок против экс-претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе эквадорца Марлона Веры на турнире UFC Fight Night, который состоится в Абу-Даби 3 августа. Об этом сообщил Дана Уайт в своих социальных сетях.

Фото: UFC

Напомним, в активе Фигейреду 23 победы, три поражения и одна ничья. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, он победил удушающим приёмом Коди Гарбрандта. На данный момент бразилец идёт на серии из двух побед в легчайшем весе.

Марлон Вера, в свою очередь, в последнем поединке уступил единогласным решением судей Шону О'Мэлли. В его активе 21 победа, девять поражений, а также одна ничья.