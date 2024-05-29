Вадим Немков дал прогноз на бой Махачев — Порье

Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков дал прогноз на поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым и популярным американским бойцом Дастином Порье.

«То, что Порье такой большой андердог, — неоправданно. На таком уровне нельзя списывать бойцов со счетов, потому что у всех есть свои сильные стороны. У Порье хорошая ударка. Ислам — разносторонний боец, может зарубиться и в стойке, а в борьбе он на голову выше Дастина. Так что, думаю, Ислам сможет его финишировать», — сказал Вадим в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.