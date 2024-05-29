Бенуа Сен-Дени готов подраться дважды за два месяца

Топовый боец UFC француз Бенуа Сен-Дени заявил о готовности выступить и на турнире UFC 304, который состоится в Манчестере (Англия), и на турнире UFC в Париже.

«Не знаю, будет ли мой следующий бой в Манчестере или в Париже, но мой менеджер проделывает отличную работу, он ведёт переговоры с UFC, чтобы найти для меня лучший поединок. Если мне предложат принять участие и в Манчестере, и в Париже, то я сделаю это. У меня просто есть желание драться. Кто меня интересует? Это определённо Ислам Махачев, Арман Царукян, Джастин Гэтжи, Порье, все эти ребята. Но, конечно, поединки с этими парнями мне надо заслужить. Я буду драться с любым бойцом, которого дадут мне матчмейкеры UFC», — приводит слова Сен-Дени портал Bloody Elbow.