Ислам Махачев получил лимитированный бомбер в честь 50 «чистых» сданных тестов на допинг

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев во время медиадня, который был посвящён турниру UFC 302, получил лимитированный бомбер в честь 50 сданных тестов USADA на допинг, которые не выявили никаких запрещённых веществ в организме спортсмена.

Бобмер ему вручал исполнительный директор UFC Джефф Новицки.

Фото: Из социальных сетей Ризвана Магомедова

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.