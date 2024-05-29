Бенуа Сен-Дени дал рискованный прогноз на бой Махачев — Порье

Топовый боец UFC француз Бенуа Сен-Дени высказался о предстоящем поединке между действующим чемпионом UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым и популярным американским бойцом Дастином Порье.

«Это будет отличный бой! Дастин Порье — целеустремлённый и опытный боксёр, я верю, что бокс будет на его стороне. Однако Махачев также разносторонний боец. Мне кажется, Ислам разбирал бой Дастина со мной и бой Дастина с Чарльзом Оливейрой.

Стратегия на этот поединок уже понятна: Ислам попытается поймать Порье на приём, а Дастин пойдёт за нокаутом. Я бы не исключал того, что у Махачева есть возможность нокаутировать Порье. Но мой прогноз — Дастин победит нокаутом», — приводит слова Бенуа Сен-Дени портал Bloody Elbow.