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Махачев: наш бой с Царукяном неизбежен

Махачев: наш бой с Царукяном неизбежен
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев заявил о том, что его второй поединок с соотечественником Арманом Царукяном неизбежен.

«Не скажу, что этот бой был близким, хотя многие об этом говорят. Я выиграл каждый раунд, хотя Арман мусолит эту тему.

Он до сих пор хочет реванш, но у него был сейчас шанс выйти на UFC 302, ему предложили. Но, думаю, наш бой неизбежен. Закроем этот вопрос», — сказал Махачев на канале UFC Eurasia в YouTube.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302 Махачев проведёт поединок с представителем США Дастином Порье. Их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

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