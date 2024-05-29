Махачев предложил Оливейре присоединиться к его тренировочному лагерю в Дагестане

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев выразил готовность помочь известному бразильскому бойцу Чарльзу Оливейре подготовиться к потенциальному бою с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном.

«Чарльз — хороший парень, если я смогу ему помочь, то он может присоединиться к нашему тренировочному лагерю в Дагестане. У него очень хорошая ударная техника, мы поможем ему в борьбе», — приводит слова Ислама портал Low Kick MMA.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.