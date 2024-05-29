Волкановски готов подняться в весе ради поединка с одним соперником

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски заявил о готовности подняться в весе ради боя с популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Я нахожу увлекательным бой в лёгком весе или что-то подобное. Мне не хочется ждать слишком долго. Я сказал себе, что не стал бы вновь подниматься в весе. Но если появится отличный поединок в лёгком весе, к примеру с Конором Макгрегором, возможно, я всё же рассмотрю это предложение», — приводит слова Александра Волкановски портал Low Kick MMA.

Ранее Александр Волкановски высказался по поводу потенциального реванша с чемпионом UFC Илией Топурией.