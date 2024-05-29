Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски готов подняться в весе ради поединка с одним соперником

Волкановски готов подняться в весе ради поединка с одним соперником
Комментарии

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски заявил о готовности подняться в весе ради боя с популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

«Я нахожу увлекательным бой в лёгком весе или что-то подобное. Мне не хочется ждать слишком долго. Я сказал себе, что не стал бы вновь подниматься в весе. Но если появится отличный поединок в лёгком весе, к примеру с Конором Макгрегором, возможно, я всё же рассмотрю это предложение», — приводит слова Александра Волкановски портал Low Kick MMA.

Ранее Александр Волкановски высказался по поводу потенциального реванша с чемпионом UFC Илией Топурией.

Материалы по теме
«Вы увидите настоящего Алекса, гарантирую». Волкановски — о возможном реванше с Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android