Дастин Порье: Ислам, если думаешь, что у меня нет шансов победить, то ты лжёшь себе

Популярный американский боец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

«У меня определённо есть шанс победить. Если я коснусь его подбородка, то он упадёт и узнает об этом в субботу. Возможно, ему не нужно в это верить. Возможно, ему нужно быть позитивным и уверенным в себе. Ислам, если думаешь, что у меня нет шансов победить, то ты лжёшь себе.

За эти годы, если я чему и научился в этом бизнесе, так это тому, что СМИ, мои оппоненты и всё прочее дерьмо не имеют значения. Всё в моих руках. У меня единственного есть возможность воплотить это в жизнь, руль этой машины в моих руках. Все остальные, кто болтает, — пассажиры. Я рулю куда надо. Зная, что у меня есть эта сила и эти навыки, я не беспокоюсь. Это всё шум. Каждый раз, когда мне приходиться выходить в октагон, происходит драка. Либо убей, либо будь убит. Знаю, что это часто используется, люди преувеличивают, но это правда. Либо я покончу с Исламом, либо он покончит со мной», — приводит слова Порье портал MMAJunkie.