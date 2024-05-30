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Тренер Порье сказал, на какой секунде его подопечный финиширует Ислама Махачева

Тренер Порье сказал, на какой секунде его подопечный финиширует Ислама Махачева
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Тренер популярного американского бойца Дастина Порье Майк Браун высказался о навыках своего подопечного, а также сказал с точностью до секунды, когда Бриллиант финиширует Ислама Махачева.

«В дистанции на пять раундов Дастин блистает, мы всегда знали и чувствовали, что он лучше в более длительных боях. Дастин наносит мощные удары, его физическая подготовка настолько хороша, что трудно продержаться с ним 25 минут без получения какой-либо травмы. Он способен прикончить вас на первой минуте, а может прикончить и на 24-й минуте. Он такой, какой есть, и не теряет в течение всех пяти раундов в силе, в то время как у многих парней мощь в руках уходит с каждой минутой. Но не у Дастина – этот парень может сломать и отправить тебя в нокаут в любую минуту боя. Мой прогноз таков, что на отметке 2:38 первого раунда Дастин закроет гильотину и финиширует Ислама», — приводит слова Брауна портал Bloody Elbow.

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