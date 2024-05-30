«У Конора тренировочный лагерь в ночном клубе». Махачев — о бое Чендлера с Макгрегором

Российский боец, чемпион мира UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о предстоящем поединке между популярным ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и американским экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером.

«Честно, я не знаю, кто победит. Но сейчас более собранным, более натренированным выглядит Чендлер. Думаю, он может выиграть бой.

Недавно появилось видео Конора из ночного клуба? Да, возможно, у него был тренировочный лагерь в ночном клубе (улыбается)», — приводит слова Махачева MMAJunkie.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303. Их поединок станет главным событием турнира. Для ирландца этот бой станет первым за два года.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон на турнире UFC 264. Его оппонентом был Дастин Порье. Бой завершился победой Порье техническим нокаутом. Конор Макгрегор провёл 28 боев в ММА и одержал 22 победы. На счету Майкла Чендлера 23 выигрыша в 31 поединке.

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