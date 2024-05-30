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Беллью: надеюсь, что Усик завершит карьеру

Беллью: надеюсь, что Усик завершит карьеру
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Тони Беллью надеется, что Александр Усик завершит карьеру.

«Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не занимался этим ради денег и никогда не смог бы потратить то, что заработал, даже если бы захотел. Когда он сказал на пресс-конференции, насколько тяжёлым был лагерь, прозвенел тревожный звоночек. Он лучший тяжеловес в мире и завершил игру», — приводит слова Беллью Seconds Out.

Напомним, 18 мая Усик в титульном бою одолел британца Тайсона Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет.

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