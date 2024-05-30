Хабиб Нурмагомедов посетил Нью-Йорк

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Снимок был сделан в Нью-Йорке (США). Хабиб не стал подписывать фото, опубликовав лишь смайлик в виде песочных часов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Ранее товарищ действующий чемпион промоушена в лёгком дивизионе Ислам Махачев подтвердил, что Хабиб будет его секундантом в его титульном поединке с американцем Дастином Порье. Бой пройдёт 2 июня в Ньюарке (США) на турнире UFC 302.

Напомним, в последнем бою Махачев одолел австралийца Александра Волкановски. Порье в последнем поединке победил француза Бенуа Сен-Дени.

Ислам Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: