Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев и Дастин Порье показали актуальную физическую форму перед боем

Ислам Махачев и Дастин Порье показали актуальную физическую форму перед боем
Комментарии

Пресс-служба промоушена UFC поделилась свежими фотографиями действующего чемпиона лиги в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева (Россия) и американца Дастина Порье в преддверии их очного поединка. Спортсмены сразятся на турнире UFC 302.

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, проходившем осенью прошлого года в Объединённых Арабских Эмиратах на UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал досрочную победу в первом раунде. Порье в последнем поединке, который проходил в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
UFC 302: Махачева ждёт тяжёлый поединок. Порье слишком рано списали со счетов? LIVE
Live
UFC 302: Махачева ждёт тяжёлый поединок. Порье слишком рано списали со счетов? LIVE

Ислам Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android