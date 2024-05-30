Ислам Махачев и Дастин Порье показали актуальную физическую форму перед боем

Пресс-служба промоушена UFC поделилась свежими фотографиями действующего чемпиона лиги в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева (Россия) и американца Дастина Порье в преддверии их очного поединка. Спортсмены сразятся на турнире UFC 302.

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, проходившем осенью прошлого года в Объединённых Арабских Эмиратах на UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал досрочную победу в первом раунде. Порье в последнем поединке, который проходил в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

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