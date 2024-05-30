Тимоти Брэдли жёстко высказался о Фьюри после боя с Усиком

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли поделился мнением о реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что он запланирован на 21 декабря. В первом поединке победу решением судей одержал Усик.

«Суть в том, что с возрастом бойцы зачастую уделяют меньше внимания физической подготовке. Однако в поединке с Усиком оппоненту нужны его лёгкие, кардио и выносливость. Знаете, что я бы сказал о Фьюри? Он будто испорченный товар. Говорю откровенно. Заметили ли вы, как начался бой с Усиком. Он пропустил удар левой, и его глаза на секунду закатились. Он был потрясён уже на старте боя», — сказал Брэдли на канале ProBox TV в YouTube.

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