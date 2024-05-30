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Александр Емельяненко показал работу на лапах

Александр Емельяненко показал работу на лапах
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее видео с тренировки. Емельяненко продемонстрировал, как отрабатывает ударную технику на лапах.

Александр Емельяненко показал работу на лапах:

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года. В общей сложности на его счету в смешанных единоборствах 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник рассказал, что не станет драться с Александром.

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