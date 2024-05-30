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Махачев — Порье: пресс-конференция перед UFC 302 начнётся в ночь на 31 мая в 00:00 мск

Махачев — Порье: пресс-конференция перед UFC 302 начнётся в ночь на 31 мая в 00:00 мск
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В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) состоится номерной турнир UFC 302, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. В ночь с 30 на 31 мая мск пройдёт пресс-конференция перед турниром. Её начало запланировано на 00:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции, в которой отразит все самые интересные события.

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Ранее стало известно, что участие в пресс-конференции примут Махачев и Порье, которые сразятся друг с другом в главном поединке спортивного шоу, а также бразилец Пауло Коста и представитель США Шон Стрикленд, которые выступят в соглавном бою турнира.

В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед и восемь поражений.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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