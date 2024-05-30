Гасанали Гасаналиев: бой с Махачевым — последний для Порье, он будет рисковать

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев высказался о предстоящем поединке россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Они сразятся на UFC 302.

«Я бы дал Порье на победу процентов 10-15. Потому что ещё и Хабиб появился в углу. Это будет давление на Порье. Я согласен с Хабибом в том, что Порье не изменился как боец. Он не набрал ничего с того боя с Нурмагомедовым, хотя прошло пять лет. Возможно, он стал сильнее ментально. Потому что Магомед Умалатов (российский боец, тренируется в одном зале с Порье. — Прим. «Чемпионата») говорил, что это будет последний бой для Дастина. Если не сейчас, то никогда. Значит, будет рисковать», — сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: