Старший тренер сборной России по ММА объяснил, почему Порье часто заходит на гильотину

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев поделился мнением о стиле ведения поединков американским бойцом Дастином Порье.

«Порье везде заходит на неё, об этом говорили и Александр Шаблий с Магомедом Умалатовым, которые видят его в зале. В Америке это часто бывает. Допустим, там 10 чёрных поясов и у каждого есть один-два болевых. И они заходят только на них, ничего другого не пытаются делать. Так же и Порье. Он в принципе знает все базовые приёмы, но заходит только на гильотину», — сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, на UFC 302 Порье проведёт бой с россиянином Исламом Махачевым.

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