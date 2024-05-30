Гасаналиев: у Порье хорошая команда, но это не уровень Махачева

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев поделился мнением о команде американского бойца UFC Дастина Порье. В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) Порье проведёт поединок с россиянином Исламом Махачевым. Спортсмены сразятся на UFC 302.

«Свита делает короля, большое значение имеет тренерский состав, спарринг-партнёры. Если посмотрим на команду Ислама, то вопросов вообще не возникает. У Порье тоже хорошая команда. Там Грант Доусон, Гамрот, Майк Браун – хороший тренер, но это не уровень для Махачева», — сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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