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Тренер Гасаналиев рассказал, какой бы выбрал геймплан для Порье в бою с Махачевым

Тренер Гасаналиев рассказал, какой бы выбрал геймплан для Порье в бою с Махачевым
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Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев рассказал, какой совет дал бы американцу Дастину Порье на поединок с россиянином Исламом Махачевым, если бы был в его команде. Поединок между Махачевым и Порье пройдёт в ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) на турнире UFC 302 и будет главным событием этого спортивного мероприятия.

«Будучи в углу Дастина Порье, я бы дал такой геймплан — двигаться и бить с задней руки, не с передней. По корпусу, в голову, но с задней. Передней рукой просто обозначать дистанцию», – сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ислам Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

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