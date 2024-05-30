Гасанали Гасаналиев: технически Махачев на голову выше любого и в полусреднем весе

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев высказал мнение, что чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев сможет успешно выступать и в полусреднем дивизионе.

«Ислам может выиграть и в 77 килограммах. У него нет практически слабых сторон. Да, там он физикой никого не удивит, там крепкие ребята. Я был в Америке, сейчас в Испании и там любят давать упор на физику. В техническом плане Ислам выше всех на голову даже в полусреднем весе. Технически наша школа всегда лучше. Физически и функционально — 50 на 50, это и от человека зависит», — сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: