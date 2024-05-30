Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Гасаналиев сделал прогноз на бой Махачев — Порье

Тренер Гасаналиев сделал прогноз на бой Махачев — Порье
Комментарии

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев поделился прогнозом на поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Они сразятся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

«Третий раунд, финиш от Ислама Махачева. Думаю, сабмишен, рычаг локтя. И будем ждать победы Ислама, пожелаем ему удачи. Он, как и Хабиб, большой пример для молодёжи. Но думаю, чуть-чуть понервничать Махачев даст, разочек Порье зацепит. Бой идеально пройдёт, но будет вот такой момент в бою, шансик для Порье. Он же и по Хабибу попал. Но Ислам должен сделать своё дело», – сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина:

Материалы по теме
«Ислам смеётся над этой гильотиной». Тренер UFC оценивает шансы Махачева и Порье
Эксклюзив
«Ислам смеётся над этой гильотиной». Тренер UFC оценивает шансы Махачева и Порье
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android