Тренер Гасаналиев сделал прогноз на бой Махачев — Порье

Бывший боец, старший тренер сборной России по ММА и тренер Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев поделился прогнозом на поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Они сразятся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

«Третий раунд, финиш от Ислама Махачева. Думаю, сабмишен, рычаг локтя. И будем ждать победы Ислама, пожелаем ему удачи. Он, как и Хабиб, большой пример для молодёжи. Но думаю, чуть-чуть понервничать Махачев даст, разочек Порье зацепит. Бой идеально пройдёт, но будет вот такой момент в бою, шансик для Порье. Он же и по Хабибу попал. Но Ислам должен сделать своё дело», – сказал Гасаналиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: