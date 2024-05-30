Усман Нурмагомедов высказался о физической форме Махачева перед его боем с Порье

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оценил форму своего товарища, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева. В ночь с 1 на 2 июня мск Ислам проведёт поединок с американцем Дастином Порье.

«Невероятная форма. Ещё три дня», — написал Нурмагомедов.

Фото: Социальные сети Усмана Нурмагомедова

Ещё три дня, и мой брат защитит титул», — добавил Усман.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его техническим нокаутом.

Порье в последнем поединке, который проходил в марте нынешнего года, встречался с представителем Франции Бенуа Сен-Дени и победил его нокаутом во втором раунде.

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