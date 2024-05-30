Хабиб рассказал о тренировках Махачева перед боем с Порье на UFC 302

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов поделился подробностями о тренировочном лагере своего товарища, действующего чемпиона промоушена в том же весе Ислама Махачева. В ночь с 1 на 2 июня мск в Ньюарке (США) Махачев проведёт поединок с представителем США Дастином Порье. Спортсмены встретятся на турнире UFC 302.

«Ислам хорошо поработал, по весу тоже всё хорошо. Хорошие тренировки были, хорошие спарринги, тяжёлые удары на груше. Ислам чувствует себя просто отлично», — сказал Хабиб на своём канале в YouTube.

В общей сложности на счету Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. Порье за время профессиональной карьеры добыл 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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