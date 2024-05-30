Тимоти Брэдли выбрал победителя в реванше между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли поделился мыслями о реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Ранее сообщалось, что он запланирован на 21 декабря. В первом бою победу решением судей одержал Усик.

«Вот что я вам скажу – в бою-реванше я выбираю Усика. Думаю, Усик знает, что ему будет нужно делать. Он достаточно умён и понимает, в чём заключаются его слабости. Он будет идти вперёд, создавая давление на более крупного оппонента», — сказал Брэдли на канале ProBox TV в YouTube.

В общей сложности на счету Усика 22 победы в 22 боях. После победы в поединке с Тайсоном он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Материалы по теме Тимоти Брэдли жёстко высказался о Фьюри после боя с Усиком

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика: