Хамзин дал прогноз на титульный бой Махачева и Порье на UFC 302

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин поделился прогнозом на поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Они сразятся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

«Порье – опытный волк. У него всегда есть что противопоставить. Этим и интересны MMA, они непредсказуемы. Конечно, Ислам выиграет. Но шансы у Порье по-любому есть. У Ислама хорошие навыки в стойке. Он может подраться и в клинче, у него есть приёмы из самбо, дзюдо. Он может работать и в стойке, и в партере. Мне самому интересно, какой у него будет план на бой. Он ещё и левша. Стилистически они друг другу неудобны», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Махачев – не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: