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Менеджер Фьюри ответил, почему реванш Тайсона с Усиком назначен на декабрь

Менеджер Фьюри ответил, почему реванш Тайсона с Усиком назначен на декабрь
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Спенсер Браун, представитель менеджмента британского боксёра Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу предстоящего реванша своего клиента с украинцем Александром Усиком. Ранее председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что реванш состоится 21 декабря.

«Мы изначально планировали, что бой-реванш состоится. Контракт составлялся таким образом. Но, очевидно, нам нужно было оценить, как прошёл первый поединок, посмотреть, что никто не получил серьёзных травм. Думаю, у Усика есть несколько повреждений и на восстановление ему понадобится какое-то время. Что касается Тайсона, то он рвётся в бой», — приводит слова Брауна Boxing-Social.

Самые скандальные высказывания Тайсона Фьюри:

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