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Ильяс Хамзин: Копылов навяжет свою ударку. Но бразильцы — крепкие ребята

Ильяс Хамзин: Копылов навяжет свою ударку. Но бразильцы — крепкие ребята
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался о предстоящем поединке соотечественника Романа Копылова с представителем Бразилии Сезаром Алмейдой. Они сразятся в ночь с 1 на 2 июня мск на турнире UFC 302.

«Копылов навяжет свою ударку. Он в последнее время всю подготовку проводит в Дагестане. Там много ребят, которые не дадут быть на спаде. А в последнем бою он просто «наелся». Много поединков провёл, не сидел. А теперь отдохнул — выйдет и покажет себя. Думаю, всё в стойке пройдёт, разобьёт по очкам. Может дойти до решения. Бразильцы — крепкие ребята», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Путь Романа Копылова в UFC — героическая история:

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